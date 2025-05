Pioggia e vento | crollo all' interno dell' ex ospedale di via Atenea evacuati tutti gli immobili attigui anche dei turisti francesi appena arrivati

Una violenta combinazione di pioggia e vento ha provocato il crollo di una porzione del muro interno dell'ex ospedale di via Atenea ad Agrigento. L'incidente ha costretto all'evacuazione di tutti gli immobili circostanti, compresi i turisti francesi appena arrivati. La scena è stata caratterizzata da un boato improvviso, destando panico tra i presenti.

Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di via Atenea che ospiterà la sede universitaria di Agrigento. Un porzione di muro del cortine interno, della parte già ristrutturata dell'immobile, ha ceduto all'improvviso e s'è "accartocciata" all'interno. Il boato ha messo in allarme chi era in. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea, evacuati tutti gli immobili attigui... anche dei turisti francesi appena arrivati

