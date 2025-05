Crollo all'interno del cantiere dell'ex ospedale di via Atenea che ospiter√† la sede universitaria di Agrigento. Un porzione di muro, della parte gi√† ristrutturata dell'immobile, ha ceduto all'improvviso e s'√® "accartocciata" all'interno. Il boato ha messo in allarme chi era in via Atenea. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Pioggia e vento: crollo all'interno dell'ex ospedale di via Atenea deputato a diventare il nuovo polo universitario