Pintus Juve, Pedullà svela sul futuro del preparatore monitorato dai bianconeri: tutte le dichiarazioni. La Juve è attenta non solo sui calciatori ma anche per quanto riguarda lo staff. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i bianconeri starebbero monitorando da due anni Antonio Pintus, il Re dei preparatori atletici con un passato già a Torino e attualmente in forza al Real Madrid. PAROLE – «La Juve cerca un luminare, un allenatore dei muscoli, per dimenticare queste ultime stagioni, soprattutto l’ultima, segnata anche da problemi nella preparazione atletica. Troppi infortuni muscolari, alcuni chiaramente non legati alla preparazione – come quello di Bremer – ma altri sì. Quello che ho scoperto è che da due anni la Juve prova a prendere Antonio Pintus, un luminare del settore, preparatore atletico di altissimo livello. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pintus Juve, Pedullà svela: «I bianconeri stanno provando a prenderlo da due anni. Negli ultimi giorni sta ascoltando la proposta ma…»