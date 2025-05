Pintus Juve, bianconeri in pressing da due anni: lui vorrebbe restare a Madrid ma. Il retroscena sul preparatore atletico oggi in forza al Real. Negli scorsi giorni è stato accostato con una certa insistenza il nome di Antonio Pintus, preparatore atletico in forza al Real Madrid, alla Juventus, che alla luce degli ultimi problemi vorrebbe rinnovarsi anche da questo punto di vista. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà Pintus vorrebbe restare in Spagna ma solo a determinate condizioni, mentre il club bianconero, che ormai lo corteggia da due stagioni, insiste per affidargli la supervisione del settore. Si attende la decisione del preparatore, in un senso o nell’altro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

