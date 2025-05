Piglio anziani senza assistenza sanitaria Tufi Psi chiede l' intervento della Asl

A Piglio, cresce l'allerta per la mancanza di assistenza sanitaria dopo il pensionamento di un prezioso medico di base, che curava oltre 900 pazienti. I Socialisti, rappresentati da Tufi Psi, chiedono l'intervento della ASL per garantire la continuità delle cure e tutelare la salute della comunità locale.

"A nome dei Socialisti e nell’interesse della comunità di Piglio, intendo segnalare pubblicamente il grande problema sanitario che si è determinato per l’andata in pensione di un medico di medicina generale, una bella persona ed un ottimo medico che assisteva più di 900 pazienti a Piglio. Mi. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Piglio, anziani senza assistenza sanitaria. Tufi (Psi) chiede l'intervento della Asl

Approfondimenti da altre fonti

"Anziani troppo soli e senza svago". Tutti i problemi della casa di riposo

Segnala msn.com: Mombaroccio, lettera al sindaco Petrucci dei parenti dei 40 ospiti della residenza protetta ’Beato Sante’ "Personale mancante per malattia non viene sostituito". Lunedì l’incontro con la coop che svol ...

Anziani senza assistenza: oltre 4 milioni non sono autosufficienti, ma nelle Rsa c’è posto solo per 1 ogni 12

Riporta msn.com: Anziani, non autosufficienti e spesso senza nessuno a prendersene cura ... Non possono contare neanche su un diffuso servizio di Adi, l’assistenza domiciliare integrata visto che raggiunge ...

Anziani senza assistenza: oltre 4 milioni non sono autosufficienti, ma nelle Rsa c’è posto solo per 1 ogni 12

Segnala informazione.it: (Vita.it) L’Italia che invecchia a ritmi sempre più sostenuti si trova, infatti, di fronte a una sfida sociale ed economica significativa: l’assistenza alla popolazione anziana non ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Casa unica del malato : Adesso il medico di famiglia rischia di scomparire

Forse dovremo dire addio al "vecchio" medico di famiglia. Il Dottore con il quale si costruisce un rapporto di fiducia duraturo (spesso anche di più, perché si passa tra genitori e figli) potrebbe presto non essere più la punta di diamante della sanità pubblica italiana.