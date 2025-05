L'Aquila - Il Tar salva 469 cervi, agricoltori lasciati senza soluzioni, Pietrucci e Albano: “Ora l’Assessore Imprudente si dimetta, non ne azzecca una!” Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accolto il ricorso delle associazioni ambientaliste, ieri mattina il TAR, a stagione della caccia ormai chiusa, ha preso atto della "mancanza di interesse a una pronuncia di merito”, salvando così i 469 cervi che la destra regionale voleva abbattere a tutti i costi. Una vittoria importante per tutto l’Abruzzo “Regione verde d’Europa”, che fa della presenza di animali selvatici un vanto e un motivo di attratività turistica (Pescasseroli 1 mln di visitatori annui). Un altro catastrofico fallimento invece del mandato dell’assessore Emanuele Imprudente che, anche dopo le 140mila firme raccolte, le manifestazioni e il ricorso accolto dal Consiglio di Stato, ha continuato a rifiutare il confronto con le associazioni di categoria e a non voler ascoltare le associazioni ambientaliste e noi forze. 🔗Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pietrucci e Albano: “Ora l’Assessore Imprudente si dimetta, non ne azzecca una!