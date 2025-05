Pietra terra e mare | quando la promozione del Carso è sulla strada giusta

Nel cuore del Carso, "Tourism Matching" si conferma un evento unico, capace di immergere i partecipanti in un'esperienza autentica e preziosa. Svoltosi il 14 maggio, offre un'opportunità imperdibile per esplorare le ricchezze locali, unendo le forze con Slow Food e i partner del progetto Kras, promuovendo un turismo che celebra pietra, terra e mare.

Ci sono eventi che arrivano a trasportare il partecipante in uno spazio di autenticità molto raro di questi tempi. L’annuale edizione di Tourism Matching, manifestazione organizzata ieri 14 maggio dal Gal Carso in collaborazione con Slow Food, ORA Krasa in Brkinov e i partner del progetto Kras. 🔗Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Pietra, terra e mare: quando la promozione del Carso è sulla strada giusta

