Pierina Paganelli l’annuncio dei figli dopo la scoperta su Dassilva | Siamo turbati e addolorati

"Non usate il viso di nostra madre per i vostri scopi". A pronunciare queste parole sono i figli di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2023, all'interno del garage del palazzo dove risiedeva, in via del Ciclamino. La famiglia della vittima si è detta profondamente sconvolta dopo aver visto la locandina di una manifestazione prevista per sabato prossimo a Rimini, promossa dalla comunità senegalese e a cui dovrebbero partecipare circa 500 persone. L'evento ha lo scopo di sostenere Louis Dassilva, 35 anni, unico indagato per l'omicidio. In una prima versione della locandina – poi modificata – compariva anche il volto della stessa Pierina Paganelli, inserito in un fotomontaggio accanto a quello dell'uomo accusato del delitto. Dassilva, attualmente detenuto nel carcere dei Casetti dal 16 luglio 2024, è ritenuto dalla Procura l'unico responsabile del crimine.