Pierfrancesco Favino tra set e vita reale | Per pagarmi l’affitto ho fatto di tutto

Pierfrancesco Favino, protagonista del nuovo film "Enzo" di Robin Campillo, rivela la sua determinazione e il suo spirito di sacrificio. "Per pagarmi l'affitto ho fatto di tutto", confessa l'attore, che si muove tra la sua vita professionale e personale. Scopri di più su questa affascinante figura nel mondo del cinema e oltre.

Pierfrancesco Favino, dentro e fuori dal set. L’attore porta al cinema “Enzo”, un film di Robin Campillo. La sceneggiatura è . Pierfrancesco Favino, tra set e vita reale: “Per pagarmi l’affitto ho fatto di tutto” su Perizona.it 🔗Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Pierfrancesco Favino, tra set e vita reale: “Per pagarmi l’affitto ho fatto di tutto”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pierfrancesco Favino: «Vorrei prendermi io un po' del dolore delle mie figlie»

Scrive msn.com: Pierfrancesco Favino è a Cannes con «Enzo», film d'apertura della Quinzaine, ma non si sottrae al dibattito sullo stato del cinema italiano.È tra i firmatari di una lettera rivolta al governo, in cui ...

Com’è che Pierfrancesco Favino è diventato un attore da festival

Come scrive ilpost.it: Fino al 2019 la carriera di Pierfrancesco Favino sembrava quella di un attore di successo specializzato in una grande varietà di ruoli – «adesso li fa tutti Favino!» – in film piccoli o grandi, più o ...

Favino: 'L'adolescenza è sofferenza di cui farsi carico'

Secondo ansa.it: Enzo è il 16enne che sceglie il percorso di apprendista manovale, di rovinarsi le mani, piegato di fatica fisica la sera.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Pierfrancesco Favino : Non mi sento migliore di nessuno, da solo non mi basto

A Fanpage Pierfrancesco Favino parla dei registi italiani con i quali gli piacerebbe lavorare, del suo rapporto con la cucina e con le evoluzioni dell'uovo di seppia fatto a Dinner Club, e della proposta di insegnamento di cinema nelle scuole fatta ai Premi David di Donatello.