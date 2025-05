Pierfrancesco Favino e la lettera a Giuli per il futuro del cinema | Se non parlo io o Germano i tanti non visibili non avrebbero voce per dirlo

“La lettera che abbiamo pubblicato chiede cortesemente di partecipare incontro in cui esprimiamo con chiarezza e precisione le migliorie necessarie facendo parte di questo ambiente e smarcare una crisi che tiene fermo il settore da tanto tempo”. Così Pierfrancesco Favino, parlando a Cannes della lettera inviata da 94 personalità dello spettacolo al ministro della Cultura Giuli. “È chiaro che Favino da Cannes dice questa cosa da Cannes e sembra assurdo ma se non lo fa Favino, Elio Germano o qualcun altro, quei tanti non visibili non avrebbero l’opportunità di dirlo. Noi che abbiamo visibilità , consapevoli del nostro privilegio, sentiamo il dovere di rappresentare chi questo privilegio non lo ha”, ha proseguito, sottolineando che già da due anni molti sono a casa senza la possibilità di vedere un futuro. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

