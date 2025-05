Piemonte Open Intesa Sanpaolo | avanti Fognini domani sfida il cinese Bu

Fabio Fognini avanza al secondo turno del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, superando l’ucraino Oleg Prihodko con un netto 7-5, 6-4. Domani, il tennista ligure affronterà il cinese Yunchaokete Bu, attualmente 65° nel ranking ATP, in una sfida che promette emozioni e colpi di scena.

Fumata bianca per il tennista ligure che, al primo turno del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, si sbarazza facilmente dell’ucraino Oleg Prihodko (n. 309 della classifica Atp), con lo score di 7-5, 6-4, e accede ai sedicesimi di finale dove incontrerà il cinese Yunchaokete Bu (n.65 al mondo, il 2 dicembre 2024, come miglior ranking Atp), . Piemonte Open Intesa Sanpaolo: avanti Fognini, domani sfida il cinese Bu L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Piemonte Open Intesa Sanpaolo: avanti Fognini, domani sfida il cinese Bu

Approfondimenti da altre fonti

L’estro di Bublik illumina la prima notte del Piemonte Open Intesa Sanpaolo: battuto Gigante

Segnala oktennis.it: Tennis | ATP | Il nome di Alexander Bublik era uno dei più attesi fra i tanti big dell’entry list del Piemonte Open Intesa Sanpaolo e l’esordio del kazako al Circolo ...

Passaro ritrova la “sua” Torino: disinnescato Gomez al Piemonte Open Intesa Sanpaolo

Si legge su oktennis.it: Tennis | ATP | Nel 2024, il suo trionfo a Torino era stato grande sorpresa nonché una delle favole della stagione, perché in precedenza era capitato una sola volta che ...

Italiani in campo giovedì 15 maggio: Paolini a caccia di finale contro Stearns, Sinner-Ruud in serata. A che ora e dove vederli

Da ubitennis.com: Tennis - Italiani | Paolini apre il Centrale alle 15 contro Stearns, Sinner-Ruud alle 19 per un posto in semifinale. Quanti azzurri al Piemonte Open Intesa Sanpaolo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Fondazione Open : indagati Matteo Renzi, Maria Elena Boschi e Luca Lotti

Matteo Renzi? indagato a Firenze insieme a Maria Elena Boschi e Luca Lotti nell'inchiesta sulla Fondazione Open.