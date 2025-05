Nel corso della Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare, tenutasi oggi a Roma presso la Biblioteca Nazionale Centrale, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha illustrato le nuove strategie per il trattamento dei rifiuti e per il rilancio della filiera del made in Italy. Durante il suo intervento dal titolo Circolarità per il . L'articolo Pichetto Fratin a Roma: strategie per trasformare i rifiuti in risorse per il made in Italy è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it

