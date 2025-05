Piccole fragilissime note il concerto in memoria di Paolo Benvegnù

Il 15 maggio 2025, ad Arezzo, si terrà "Piccole Fragilissime Note", un concerto in memoria di Paolo Benvegnù. Promosso da Officine della Cultura, riconosciuta come "Residenza Artistica Culturale", l'evento celebrerà l'arte e la musica, unendo talenti e emozioni in un tributo sincero al grande artista. Un'occasione imperdibile per rivivere la sua straordinaria eredità musicale.

Arezzo, 15 maggio 2025 – Officine della Cultura, la cooperativa aretina fondata nel 1997 da un gruppo di musicisti e riconosciuta dalla Regione Toscana come "Residenza Artistica Culturale" e "Gruppo Orchestrale" dal Ministero della Cultura – Dipartimento Generale Spettacolo dal Vivo, insieme a Vertigo Music annunciano tre date dello spettacolo " Piccole fragilissime note – concerto in memoria di paolo benvegnù", in cui il gruppo musicale di paolo "i benvegnù", insieme all'orchestra multietnica di Arezzo diretta dal musicista e scrittore Enrico fink e con la straordinaria partecipazione di neri Marcorè, darà nuova vita alle sue canzoni più intense e significative. Il concerto, co-prodotto da Officine della Cultura e Vertigo Music con il contributo del Ministero della Cultura e Regione Toscana, è un intreccio di voci, strumenti e memorie per celebrare un artista che ha segnato la musica d'autore di questi ultimi trent'anni, un tributo alla poetica delicata e potente di Benvegnù, un viaggio tra le sue parole e le sue note, che continuano ad ispirare chi le ascolta.

Piccole fragilissime note il concerto in memoria di Paolo Benvegnù

