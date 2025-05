Piazza Affari chiude in rialzo | Leonardo traina il Ftse Mib ai massimi dal 2007

Piazza Affari chiude in rialzo, raggiungendo i massimi dal 2007 grazie a Leonardo, che ha spinto l'indice Ftse Mib a una crescita dello 0,15%. La giornata, inizialmente fiacca, ha visto protagoniste anche le utilities, con Hera e ItalGas in evidenza. I programmi di spesa per la difesa in Europa hanno ulteriormente sostenuto il mercato.

Piazza Affari agguanta la parità nel finale di una seduta fiacca e aggiorna i massimi dal 2007. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,15% spinto da Leonardo (+4%), che beneficia dei programmi di spesa per la difesa in Europa, e della utilities con Hera (+2,2%), Italgas (+2,2%), A2A (+1,7%) ed Enel (+1,6%) in testa. Bene Tim (+1,9%), che a Borsa chiusa si è vista alzare il rating da Moody's, acquisti anche su Recordati (+1,5%) e Snam (+1,3%). Sotto pressione, invece, Iveco (-2,7%) dopo i conti del trimestre e Pirelli (-2,6%), che paga lo scontro in corso sulla governance tra con il socio cinese Sinochem. Male anche Prysmian (-1,9%) e le banche, con in testa Mps (-1,8%), seguita da Mediobanca (-1,2%), Bper (-1,1%) e Banco Bpm (-1%) mentre si è mossa in controtendenza Intesa (+0,4%). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari chiude in rialzo: Leonardo traina il Ftse Mib ai massimi dal 2007

