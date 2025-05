Piantedosi e Meloni a Venezia nuova protesta contro il decreto sicurezza

Il 20 maggio, il Teatro La Fenice di Venezia accoglierà il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con la possibile partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Nel contesto di questa manifestazione, si preannuncia una nuova protesta contro il decreto sicurezza, accendendo il dibattito su temi fondamentali.

Il 20 maggio il Teatro La Fenice ospiterà, in occasione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni (inserita nel programma, ma ancora non confermata ufficialmente) e il ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Ed è questa, dati. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Piantedosi e Meloni a Venezia, nuova protesta contro il decreto sicurezza

Ne parlano su altre fonti

Il Dl Sicurezza non basta, Piantedosi annuncia una nuova stretta in arrivo

Da lanotiziagiornale.it: Piantedosi annuncia un'altra stretta. Insorgono magistrati e avvocati Poche idee, spesso confuse e, soprattutto, discutibili. Sono quelle del governo di Giorgia Meloni in materia di sicurezza.

Macerata, insulti a Meloni e Salvini in un video: «No al rimpatrio, non è pericoloso»

Scrive corriereadriatico.it: Poi aveva chiamato in causa il ministro Salvini, pronunciato una frase allusiva nei confronti della figlia della premier Meloni e, a voler parafrasare ... Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ...

Sicurezza, Piantedosi a Venezia: «Zone rosse? Verranno riproposte, ho visto una buona accoglienza da parte dei cittadini»

Si legge su msn.com: Oggi, lunedì 24 marzo, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - a Venezia per la conferenza stampa di presentazione del nuovo accordo sulla videosorveglianza delle strade a grande scorrimento ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.