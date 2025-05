Pfizergate von der Leyen inchiodata dal tribunale Ue per gli sms secretati con Bourla sui vaccini Covid Pfizer la verità viene a galla

Il caso "Pfizergate" scoperchia una verità inquietante, con Ursula von der Leyen coinvolta in uno scandalo giudiziario legato a sms secretati con il CEO di Pfizer, Albert Bourla. Questa vicenda, che solleva interrogativi sull'opacità delle trattative sui vaccini COVID, mette in discussione la narrazione ufficiale e accende i riflettori sulle dinamiche di potere nel contesto della salute pubblica.

Una vicenda importante che merita di essere commentata Nubi all'orizzonte per la signora von der Leyen, vestale dei mercati apatridi, sacerdotessa del verbo unico liberal-progressista. Così leggiamo: "Sms «segreti» tra von der Leyen e ceo di Pfizer: annullato il divieto d'accesso ai giornalis

Von der Leyen e il caso Pfizer: sì dei giudici alla lettura degli sms tra Ursula e il Ceo della multinazionale

Riporta ilmessaggero.it: BRUXELLES Il “PfizerGate” torna a proiettare un’ombra sulla leadership di Ursula von der Leyen. Il Tribunale dell’Unione europea, istanza di primo grado della giustizia Ue, ...

Pfizergate, un'ombra su von der Leyen

Si legge su huffingtonpost.it: La Corte europea dà ragione al New York Times sull’accesso agli atti riguardo agli sms scambiati con il Ceo della casa farmaceutica per l’acquisto dei vaccini ...

Pfizergate, tribunale Ue boccia von der Leyen: Nyt potrà chiedere di nuovo accesso ad sms del Covid

Riporta repubblica.it: Accolto il ricorso del quotidiano Usa: la Commissione Ue aveva negato a una sua giornalista la visione dei messaggi tra la presidente e l’ad della casa ...

Covid- 9 : Dall' Ema arriva l' ok al vaccino Pfizer-BioNTech

L'Ema, Agenzia europea per i medicinali, ha raccomandato l'autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech.