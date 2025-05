Pezzotto multati oltre 2mila utenti con sanzioni fino a 5 mila euro | Riusciamo a scovarli in due minuti

Negli ultimi mesi, la Guardia di Finanza ha intensificato la lotta contro l'illegalità del pezzotto, multando oltre 2.282 utenti in Italia. Le sanzioni, che possono arrivare fino a 5.000 euro, colpiscono coloro che utilizzano questi servizi per accedere a partite di calcio, film e serie TV. Scovare i trasgressori richiede solo due minuti.

Sono oltre 2mila gli italiani che tra marzo e aprile del 2025 sono stati scovati a usare il pezzotto per vedere partite di calcio, ma anche film, serie tv e altri sport. Lo ha annunciato la Guardia di finanza, che ha fatto sapere di aver identificato e multato 2.282 utenti abbonati a servizi di streaming illegale. Ognuno di loro ha ricevuto a casa una raccomandata che imputa la violazione della legge 633 del 1941, quella che tuttora regola il diritto d’autore, e che invita a recarsi in un comando della Guardia di finanza. La sanzione va da un minimo di 154 euro a un massimo di 5mila euro, in caso di recidiva, ossia quando l’utente continua a usare illegalmente il pezzotto. Le tracce lasciate dal pezzotto. Durante una conferenza stampa organizzata nella sede del Coni, a Roma, il generale di brigata Gaetano Cutarelli ha assicurato che gli strumenti per combattere la pirateria audiovisiva nel calcio si sono affinati negli ultimi mesi. 🔗Leggi su Open.online © Open.online - Pezzotto, multati oltre 2mila utenti con sanzioni fino a 5 mila euro: «Riusciamo a scovarli in due minuti»

