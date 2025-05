L’accusa di sequestro di persona era già caduta per mancanza di querela. Le altre contestazioni (lesioni e rapina, ipotesi che la procura ha chiesto di derubricare a furto con strappo) sono state invece ‘impallinate’ ieri pomeriggio dai giudici, che hanno assolto tutti e quattro i pachistani finiti a processo con l’accusa di aver rapito e pestato a sangue un connazionale. Si è concluso dunque senza responsabili il processo sulla vicenda iniziata nell’ Argentano nell’aprile del 2021 e finita al centro di un’inchiesta condotta dai carabinieri della compagnia di Portomaggiore. Secondo l’impianto accusatorio, i quattro stranieri avrebbero attirato la vittima in un luogo appartato con la scusa di un chiarimento in merito a una precedente discussione intercorsa tra di loro. Una volta raggiunta una stradina di campagna in tre gli avrebbero strappato il telefono cellulare per poi sbatterlo con violenza a terra. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio e sequestro di persona. Assolti tutti e quattro gli imputati