Pestaggio a Bellizzi dieci detenuti accusati di tentato omicidio andranno a processo

Un grave episodio di violenza ha scosso il carcere di Bellizzi, ad Avellino, dove dieci detenuti sono stati accusati di tentato omicidio in seguito al pestaggio di Paolo Piccolo, 26 anni, ridotto in fin di vita. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa il 10 marzo 2025, gettando luce su un’inchiesta in corso dal 24 ottobre.

Detenuto ridotto in fin di vita: la Procura ottiene il giudizio immediato per 10 indagati

Come scrive irpinianews.it: AVELLINO- Processo “lampo” per i dieci indagati per il brutale pestaggio avvenuto il 24 ottobre scorso nel carcere di Bellizzi ai danni del ventiseienne detenuto Paolo Piccolo, ridotto in fin di vita ...

Avellino, pestaggio in carcere: alla base il controllo dei traffici illeciti

Si legge su msn.com: A scontrarsi due gruppi rivali capeggiati da V.T e dalla vittima del pestaggio che voleva imporsi ... Dalle indagini è emerso che un gruppo di detenuti, sotto la guida di uno degli arrestati ...

