2025-05-15 20:53:00 Fermi tutti! Pescara-Catania, coda velenosa: testata a un avversario a partita finita, 4 turni di squalifica per Quaini Altri campionati Italia Calciomercato.com.. Home.. Pescara-Catania, coda velenosa: testata a un avversario a partita finita, 4 turni di squalifica p.. Dure conseguenze da affrontare per Alessandro Quaini, 26enne difensore centrale del Catania, reo di aver colpito con una testata un avversario al termine dell’ultima sfida disputata contro il Pescara. Il Giudice Sportivo, infatti, ha emanato i propri provvedimenti disciplinari a seguito del primo turno nazionale dei playoff di Serie C, squalificando il giocatore per le prossime quattro partite. Una vera e propria stangata per il centrale della squadra siciliana che sarà dunque fermato per ben quattro turni. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pescara-Catania, coda velenosa: testata a un avversario a partita finita, 4 turni di squalifica per Quaini | Altri campionati Italia