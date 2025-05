Pesca dei moscioli idee dopo lo stop | una super boa e gabbie ecologiche

Ancona, 15 maggio 2025 – I moscioli selvatici non si potranno pescare almeno sino al 15 giugno, né da parte dei 31 pescatori titolari di autorizzazione alla pesca dei mitili, né dai singoli cittadini. A stabilirlo l’attesa ordinanza della Capitaneria di Porto dopo che nel pomeriggio di martedì si è riunita la Consulta regionale della Pesca convocata dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini proprio per esaminare la difficile situazione in cui si trova il mitilo nostrano. Riunione dalla quale è uscito il parere favorevole al posticipo dell’avvio della pesca (la Consulta per legge può emanare solo pareri) come richiesto dall’assemblea dei mosciolinari del 7 maggio. Nel corso della riunione dell’organismo regionale, l’assessore Antonini ha espresso il suo forte interessamento al problema e ha dato lettura della lettera da lui inviata al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la quale sollecita l’emanazione di ristori per i pescatori che già da questo mese terranno le loro barche in rada e non hanno, al momento, certezze se la pesca verrà sospesa completamente o no. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

