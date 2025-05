In questi giorni si è tornato a parlare di Perugia come se fosse teatro di scenari da fiction criminale o, peggio, come se fosse una zona di guerra. Una rappresentazione forzata, esasperata, che ferisce una città intera e tutti i suoi cittadini onesti. Certamente, il diritto di cronaca è un pilastro della democrazia. Nessuno lo mette in discussione. È doveroso raccontare i fatti, anche quelli più scomodi, anche quelli che riguardano la cronaca nera. Ma esiste un confine tra il diritto all’informazione e la spettacolarizzazione, tra la verità dei fatti e la costruzione di narrazioni sensazionalistiche. Purtroppo, quando si oltrepassa quel limite, si finisce per alimentare un populismo esasperato, si strizza l’occhio alla paura, si costruisce un clima di sfiducia e insicurezza che non aiuta nessuno. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perugia non è Gomorra, l’Italia non è una zona di guerra