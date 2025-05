Persone non autorizzate sui binari a Santo Spirito | rallentamenti e ritardi per i treni in transito

Giovedì 15 maggio, la circolazione ferroviaria a Bari ha subito rallentamenti a causa della presenza di persone non autorizzate sui binari tra Santo Spirito e Parco Nord. Trenitalia ha comunicato possibili ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, creando disagi per i viaggiatori in transito.

Disagi alla circolazione ferroviaria a Bari, nel pomeriggio di giovedì 15 maggio, a causa della prrsenza di persone non autorizzate lungo la linea tra Santo Spirito e Parco Nord. Lo comunica Infomobilità di Trenitalia. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Persone non autorizzate sui binari a Santo Spirito: rallentamenti e ritardi per i treni in transito

