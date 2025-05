Persona dispersa tra le acqua del fiume Sile | ricerche in corso dei sommozzatori I Vigili del fuoco in sorvolo con l' elicottero

SILEA - Si sono attivate questa mattina alle 9.30 le operazioni di ricerca per una persona dispersa nel fiume Sile. I sommozzatori stanno perlustrando le acque, supportati dai vigili del fuoco che eseguono sorvoli con l'elicottero. L'allerta è scattata grazie a passanti preoccupati che hanno notato la situazione critica.

SILEA - Sono iniziate alle 9.30 di questa mattina le operazioni dei sommozzatori alla ricerca di una persona dispersa nel fiume Sile. A lanciare l'allarme dei passanti che avrebbero. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Persona dispersa tra le acqua del fiume Sile: ricerche in corso dei sommozzatori. I Vigili del fuoco in sorvolo con l'elicottero

