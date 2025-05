Persona 5 | The Phantom X il nuovo Story Trailer svela la data di uscita su PC iOS ed Android

Il nuovo story trailer di Persona 5: The Phantom X svela finalmente la data di uscita: il 26 giugno 2025. Questo spin-off free-to-play della celebre saga di Atlus debutterĂ su PC, iOS e Android, portando il ritorno dei Ladri Fantasma a un pubblico globale. Preparati a un'avventura emozionante!

Il ritorno dei Ladri Fantasma è ufficiale: Persona 5: The Phantom X debutterĂ il 26 giugno 2025 su PC (tramite Steam), iOS e Android, segnando l’arrivo globale del nuovo spin-off free-to-play della saga firmata Atlus. L’annuncio, confermato da un nuovo Story Trailer, è accompagnato da una valanga di dettagli succosi che hanno acceso l’interesse dei fan storici e dei nuovi arrivati. Sviluppato da Black Wings Game Studio e pubblicato da Perfect World Games, il gioco si presenta come una versione alternativa di Persona 5, con una trama originale che mantiene il DNA narrativo e stilistico della serie. Indosseremo i panni di Wonder, un giovane studente giapponese che scopre i poteri dei Persona e si unisce a una nuova squadra di Phantom Thieves per affrontare misteriose minacce psichiche. In questo universo cupo e surreale, popolato da creature distorte e visioni di rovina, il nostro protagonista dovrĂ esplorare i dungeon della mente – i cosiddetti Palazzi – e ripristinare i cuori corrotti rubando il “Tesoro”. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Persona 5: The Phantom X, il nuovo Story Trailer svela la data di uscita su PC, iOS ed Android

Approfondimenti da altre fonti

La data di uscita di Persona 5: The Phantom X è trapelata in rete in anticipo

Come scrive msn.com: Oggi pomeriggio alle 16:00 Atlus ha in programma una diretta di presentazione per Persona 5: The Phantom X, lo spin-off free-to-play del celebre JRPG con meccaniche gacha. A quanto pare il Google Play ...

Persona 5: The Phantom X arriverà il 26 giugno in Occidente, ora è ufficiale

Riporta it.ign.com: SEGA e Atlus hanno annunciato ufficialmente che Persona 5: The Phantom X, spin-off del celebre JRPG Persona 5, sarà disponibile in Giappone e in Occidente dal prossimo 26 giugno, su PC (Steam) e dispo ...

Persona 5: The Phantom X uscirà il 26 giugno in occidente su PC e mobile

Da gamingtalker.it: ATLUS e Black Wings Game Studio hanno annunciato che Persona 5: The Phantom X, nuovo capitolo free-to-play della celebre serie JRPG, sarà disponibile dal prossimo 26 giugno su PC tramite Steam, iOS e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

PERSONA 5 STRIKERS SARA’ LANCIATO A FEBBRAIO PER PS4, SWITCH E STEAM

I LADRI FANTASMA SONO DI NUOVO IN AZIONE! Persona 5 Strikers accompagna i giocatori in un viaggio epico con i Ladri Fantasma, che dovranno affrontare la corruzione che travolge le cittĂ di tutto il Giappone.