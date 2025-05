Permesso premio al boss Benigno l’artificiere delle stragi del 1993 fedelissimo dei Graviano

Il permesso premio accordato a Giovanni Benigno, l'artificiere delle stragi del 1993 e fedele seguace dei Graviano, riaccende i riflettori su un passato oscuro. Ex studente di Medicina attualmente detenuto a Milano, Benigno è noto per aver tentato di assassinare Maurizio Costanzo, un episodio che segna la trama di una storia intrisa di violenza e omertà mafiosa.

L’ex studente di Medicina è detenuto a Milano. Azionò il telecomando nel tentativo di uccidere Maurizio Costanzo 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Permesso premio al boss Benigno, l’artificiere delle stragi del 1993 fedelissimo dei Graviano

Su questo argomento da altre fonti

Il boss può andare in chiesa

Da studiocataldi.it: Il boss mafioso può ottenere un permesso premio per partecipare alla messa. Negarlo, in ragione della sola operatività del clan mafioso nel contesto, nonostante il percorso detentivo esemplare e ...

Mafia, l’ex boss Giovanni Brusca in permesso premio

Secondo grandangoloagrigento.it: L’ex boss Giovanni Brusca ha trascorso le festivita’ di fine anno in permesso premio, fuori dal carcere romano di Rebibbia, per farvi rientro oggi allo scopo di partecipare in videoconferenza ...

Permesso premio a pluriomicida delle stragi di Falcone e Borsellino, la Procura lo ferma: pericoloso

Da msn.com: La procura nazionale antimafia aveva dato parere negativo alla concessione del permesso premio e la pm Franca Imbergamo parla di «indiscutibile pericolosità del detenuto» e sottolineando che ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Torna il Gran Premio di Merano, Domenica 26 Settembre 2021

Il più affascinante meeting di ippica a Settembre, tra sport e glamour. Tra meno di due mesi ( Domenica, 26 Settembre ) si alzerà il sipario su uno dei più importanti eventi organizzati dalla città di Merano, famoso in tutto il mondo sia per l’aspetto sportivo sia per i temi inerenti lo stile, la tradizione e lo spettacolo.