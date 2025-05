Perizie fasulle e urina truccata Così i medici amici liberano i boss dal carcere

In un intricato sistema di complicità, medici compiacenti facilitano la libertà dei boss con perizie psichiatriche fasulle e certificati per tossicodipendenza. Questi documenti discutibili permettono ai criminali di eludere la detenzione, accedendo a comunità terapeutiche con controlli minimi, rivelando un lato oscuro del sistema sanitario e della giustizia.

Perizie psichiatriche dalla dubbia veridicità per evitare il carcere. Ma anche certificazioni per risultare tossicodipendente. Documentazioni leggere che spesse volte hanno consentito ai boss di evitare il carcere e farsi mandare nelle comunità terapeutiche dove le maglie dei controlli sono più. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Perizie fasulle e urina truccata. Così i medici "amici" liberano i boss dal carcere

