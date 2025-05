Perdita d' acqua riparata in via Immacolata Giustolisi | Grazie ad Acoset

Una perdita d'acqua in via Immacolata a San Giovanni Galermo è stata prontamente riparata grazie all'intervento della Società Acoset. Questo intervento dimostra l'efficienza e la tempestività nel garantire un servizio essenziale come la fornitura di acqua. Un sentito ringraziamento agli operatori, in particolare a Matteo, per il loro impegno.

"L’intervento eseguito dalla Società Acoset in via Immacolata a San Giovanni Galermo è prova documentale della efficienza e tempestività della società chiamata a risolvere problemi afferenti un servizio prioritario qual è la somministrazione di acqua. Desidero ringraziare gli operatori Matteo. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Perdita d'acqua riparata in via Immacolata, Giustolisi: "Grazie ad Acoset"

