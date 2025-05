Perde il lavoro perché incinta azienda condannata per discriminazione di genere

Una donna, licenziata per aver annunciato la sua gravidanza, ha trovato giustizia grazie al supporto della Cgil. La Corte d'appello di Trento ha condannato l'azienda Dana per discriminazione di genere, sottolineando l'importanza della tutela dei diritti delle lavoratrici in gravidanza e la necessità di combattere le ingiustizie nel mondo del lavoro.

TRENTO - Aveva perso il lavoro perché era rimasta incinta e si era rivolta alla Cgil e la Corte d'appello di Trento ha accolto il ricorso dell'impiegata in staff leasing a cui Dana,. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Perde il lavoro perché incinta, azienda condannata per discriminazione di genere

