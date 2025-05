Percy Jackson e gli dei dell' Olimpo 2 | il poster conferma l' arrivo degli episodi prima del 2026

Disney+ ha condiviso online il poster della seconda stagione della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, confermando quando debutteranno i nuovi episodi. Disney+ ha condiviso un poster della stagione 2 della serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, confermando che i nuovi episodi debutteranno nel mese di dicembre 2025. La nuova immagine promozionale mostra il protagonista di spalle mentre si trova a bordo di una nave e sta per affrontare una temibile creatura. Il ritorno del mondo ideato da Riordan Il protagonista dello show tratto dai romanzi di Rick Riordan è Walker Scobell e nelle puntate di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ci sarà spazio per nuovi pericoli e spettacolari creature ispirate alla mitologia greca. Disney+ non ha tuttavia rilasciato una . 🔗Leggi su Movieplayer.it

