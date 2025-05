Percorso sostegno abilitati estero supplenza non svolta in classe per maternità è utile per i 36 CFU anziché 48? Pillole di QuestionTime

Nel question time del 12 maggio 2025, condotto da Andrea Carlino su OrizzonteScuola TV, si è approfondito il tema del riconoscimento dei contratti di supplenza non svolta in classe per maternità. L'ospite Chiara Cozzetto ha chiarito come questo possa influenzare i requisiti per l'accesso ai percorsi abilitanti, riducendo i CFU necessari da 48 a 36.

Nel question time del 12 maggio 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, è stata discussa una questione importante relativa ai requisiti per l’accesso ai percorsi abilitanti. Un focus particolare è stato posto su: la validità di un contratto su sostegno al 30 giugno in caso di maternità, ai fini del percorso da 36 CFU. L'articolo Percorso sostegno abilitati estero, supplenza non svolta in classe per maternità è utile per i 36 CFU anziché 48? Pillole di QuestionTime . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corsi Indire: abilitati all’estero esclusi, aderisci al ricorso

tecnicadellascuola.it scrive: Con la pubblicazione del DM 77/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito le indicazioni per la partecipazione ai corsi Indire dei docenti che abbiano conseguito la Specializzazione su ...

Specializzazione sostegno per abilitati estero: chi rinuncia al riconoscimento o al contenzioso non perde inserimento nelle GPS. CHIARIMENTI

Lo riporta orizzontescuola.it: Nel question time del 30 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, sindacalista ANIEF, è stato chiarito un dubbio ricorrente tra gli aspiranti docenti ...

Corsi sostegno INDIRE, triennalisti e titolo estero: requisiti di accesso, modalità, costi. RISPOSTE AI QUESITI

Lo riporta orizzontescuola.it: Percorsi specializzazione sostegno, art. 6 e 7 del DL n. 71 del 31 maggio 2024 convertito nella legge 106 del 29 luglio. Pubblicati i Decreti, nei prossimi giorni il Ministero pubblicherà degli Avvisi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un' antologia di racconti inediti per ragazzi a sostegno di Asroo per i malati rari

La beneficenza non si ferma anche in tempi di Coronavirus. E cos?, in poco tempo, autori volontari si sono messi a disposizione per una antologia di racconti, Fant?si? - il cui ricavato andr? completamente a sostenere le attivit? di ASROO, Associazione Scientifica Retinoblastoma e Oncologia Oculare di Siena.