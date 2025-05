Perché l’ho fatto Serena Enardu mostra il ritocchino e risponde alle critiche

Grande novità per Serena Enardu, ma non mancano le critiche. La showgirl sarda è diventata famosa grazie alla partecipazione a Uomini e Donne e al reality show Temptation Island VIP. È nota anche per la sua relazione con il cantante Pago, che continua ancora oggi nonostante diversi alti e bassi. Molto legata alla sorella gemella Elga, nelle ultime ore l’influencer sta facendo discutere. Con una serie di foto e video Serena Enardu ha annunciato di essersi sottoposta a un intervento al naso. Subito in tanti l’hanno criticata chiedendole perché avesse voluto fare questo tipo di operazione: “Un naso normale, che cavolo ti sottoponi a fare ad un intervento . Ma poi l’hai avuto fino a 50 anni, questo naso, che senso ha alla tua età”. Così in seguito è arrivata la risposta della showgirl. Leggi anche: “Abbiamo un annuncio da fare”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it