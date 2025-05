Un principio elettorale fondamentale, e il divieto è da subito operativo. Si legge così tra le motivazioni della Consulta, i cui giudici con una sentenza il 9 aprile scorso hanno dichiarato incostituzionale la legge della Campania sul terzo mandato del governatore. Bisogna ricordare che la legge era passata in Consiglio regionale ed i suoi effetti si sarebbero “sentiti” subito, consentendo all’attuale governatore Vincenzo De Luca di candidarsi per la terza volta. Perché la Consulta ha bocciato il terzo mandato di Vincenzo De Luca: ecco tutte le motivazioni della sentenza (ANSA FOTO) – Notizie.com La Consulta era stata chiamata in causa a seguito del ricorso contro la legge presentato dal governo della premier Giorgia Meloni. Stando a quanto scrivono i giudici, insomma, il divieto del terzo mandato consecutivo è un principio fondamentale della materia elettorale ai sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione. 🔗Leggi su Notizie.com

