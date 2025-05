Perché il nucleare in Italia è un miraggio costoso e non una soluzione strategica

Il nucleare in Italia si ripropone come un miraggio costoso, non come una soluzione strategica. La recente joint venture Nuclitalia, coinvolgente Enel, Leonardo e Ansaldo Energia, segna un tentativo di rivitalizzare il settore, quasi 40 anni dopo il referendum del 1987 e il disastro di Chernobyl, affrontando sfide economiche e di sicurezza ancora irrisolte.

Con l'annuncio della joint venture Nuclitalia tra Enel (51 per cento), Leonardo (10 per cento) e Ansaldo Energia (39 per cento), il governo italiano rilancia l'opzione nucleare, a quasi 40 anni dal referendum del 1987 che la bandì dopo il disastro di Chernobyl, prima di quello del 2011 che confermò il no in seguito all'incidente di Fukushima. La premier Giorgia Meloni che ha annunciato presto una legge in parlamento: «Confermiamo il nostro impegno per garantire all'Italia una fonte di energia che è sicura, pulita e a basso costo». Mentre il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, da sempre fan dell'atomo, che ad aprile aveva detto: «Mi piacerebbe che la prima centrale fosse a Milano, da sempre la capitale della ricerca, dell'innovazione. Alla faccia della sindrome Nimby ("Non nel mio cortile", ndr )».

