Perché il Milan non gioca il Mondiale per Club?

è calcio d`estate, ma che calcio. Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio.

Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti.

E no, non c'è il Milan nel torneo che inizierà il 15 giugno 2025 ... ogni paese poteva qualificare al massimo due squadre. Il Milan si è giocato la seconda piazza italiana del Mondiale per Club con ...

Dal Milan al Mondiale per Club, succede tutto a fine campionato: colpo di scena sul mercato per i rossoneri ma non solo Per il Milan, sono tanti i temi molto caldi in questo momento.

Mondiale per club - il Real Madrid non partecipa: l'annuncio di Ancelotti

Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa.