Perché il criceto morde la gabbia? Cosa vuole comunicare

Il criceto che morde la gabbia non sta cercando di scappare, ma piuttosto comunica il suo disagio. Questo comportamento può derivare da esigenze naturali come la necessità di limare i denti o da stress e noia. Fornire arricchimento ambientale e migliorare la qualità della vita del criceto è fondamentale per il suo benessere.

Al contrario di quello che siamo portati a pensare, il criceto non morde la gabbia per scappare, ma può comunque sentirsi in trappola. Lo fa spesso per soddisfare bisogni naturali come limare i denti e sfogare lo stress e la noia. Offrire arricchimento ambientale e una migliore qualità della vita può influire su questo comportamento.

