Perché ho lasciato Federica Panicucci | L’ex famoso svela tutto in TV

Un’intervista senza filtri al talk show La volta buona ha visto protagonista un ex di Federica Panicucci. Il 15 maggio 2025, in un’atmosfera intima e riflessiva, sono emersi dettagli inediti della sua vita privata e professionale, riaccendendo i riflettori su una storia passata con la celebre conduttrice. Un addio ponderato. Parlare di un amore finito non è mai semplice, ma l’ospite lo ha fatto con maturità e distacco. “Non è bello dire che l’ho lasciata io,” ha confessato, “ma c’era un motivo preciso”. A quel tempo, si sentiva estraneo a un ambiente che non rispecchiava più il suo essere, nonostante la sua fama come animatore nei villaggi turistici. Federica Panicucci era immersa nel mondo televisivo, mentre lui cercava spazi liberi, la sensazione delle onde e la libertà. “Io sono uno spirito libero e mi sentivo soffocare”, ha spiegato, sottolineando come il surf rappresentasse più di un semplice passatempo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

