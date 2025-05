Perché e come Napoli è stata scelta come sede dell’America’s Cup cos’è la Vecchia Brocca e se è davvero un’enorme opportunità

Napoli sarà la sede della 38esima edizione dell'America's Cup nel 2027, un evento che segna una svolta storica per la città. Ma quali sono le motivazioni dietro questa scelta? E cosa rappresenta la vecchia brocca in questo contesto? Scopriamo insieme le opportunità e le sfide che attendono Napoli nei prossimi anni.

La notizia da questa mattina sta facendo il giro del mondo: Napoli, capoluogo della Campania, ospiterà la 38esima edizione dell’America’s Cup nel 2027. Ma di cosa si tratta, e come e perché la città partenopea è stata designata? E soprattutto, la sfida che attende Napoli, che ha due anni per preparare al meglio l’accoglienza, rappresenta davvero una grande opportunità? Perché e come Napoli è stata scelta come sede dell’America’s Cup, cos’è la Vecchia Brocca e se è davvero un’enorme opportunità (ANSA FOTO) – Notizie.com Partiamo da ciò che si intende quando si parla d America’s Cup di vela. Parliamo del trofeo sportivo più antico del mondo, risalente addirittura al 1851. La prima regata si svolse il 22 agosto di quell’anno. A vincere quella che si chiamava Coppa delle 100 ghinee fu la goletta America comandata dal commodoro John Cox Stevens del New York Yacht Club. 🔗Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Perché e come Napoli è stata scelta come sede dell’America’s Cup, cos’è la Vecchia Brocca e se è davvero un’enorme opportunità

