Perché Chiara Petrolini non va in carcere e resta ai domiciliari le motivazioni della Cassazione

La Cassazione ha motivato la decisione di mantenere Chiara Petrolini ai domiciliari anziché in carcere, evidenziando che il contesto relazionale e le difficoltà quotidiane che caratterizzavano la situazione iniziale sono cambiati. I giudici ritengono che le misure attuali siano sufficienti a prevenire il ripetersi di episodi problematici.

Secondo i giudici, il contesto in cui tutto sarebbe successo – una rete di relazioni, una quotidianità difficile da sorvegliare – oggi non ci sia più, e che i domiciliari bastino a evitare che possa accadere di nuovo

