Perché Chiara Petrolini non si trova in carcere | le motivazioni della Cassazione

Parma, 15 maggio 2025 – Perché sono stati confermati i domiciliari a Chiara Petrolini, la giovane accusata di avere ucciso e occultato i cadaveri dei figli appena partoriti a Traversetolo, in provincia di Parma? Lo spiegano i giudici della prima sezione di Cassazione nelle motivazioni della sentenza dello scorso 25 febbraio: "I fatti di interesse processuale si sono svolti in presenza di condizioni non più presenti né ripetibili ". I supremi giudici hanno annullato con rinvio, per disporre un nuovo giudizio, l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello della Procura, aveva disposto il carcere per Petrolini che attualmente si trova ai domiciliari. Nelle motivazioni la Cassazione riconosce alla indagata una "elevatissima capacità mistificatoria ed una non comune determinazione criminale " ma motivando la conferma dei domiciliari spiega che Petrolini "ha potuto commettere i gravissimi reati che le sono ascritti in quanto ella è stata capace di instaurare e coltivare una ricca ed articolata vita di relazione ed affettiva che - è detto nell'atto di 14 pagine- in regime di arresti domiciliari, le sarebbe, invece, giocoforza inibita".

