Per tutti è il Paese del futebol, del calcio divertente e fantasioso giocato a ritmo di samba. Ma che non vince da tanto, troppo tempo. Ecco perché il Brasile ha deciso di affidare la sua Nazionale a Carlo Ancelotti, accompagnando la notizia con uno slogan che è tutto un programma: «Il migliore per la migliore». Un matrimonio, quello tra Ancelotti e il Brasile, che doveva essere celebrato già due anni fa, ma tra le polemiche di allora e il rinnovo con il Real non se ne fece niente. Un appuntamento soltanto rimandato. Ancelotti Real Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOUGetty Images Un italiano in Brasile è una scelta che va un po' controcorrente, considerando che nella storia della nazionale brasiliana prima di lui sono stati soltanto tre gli allenatori stranieri a sedersi sulla panchina verdeoro (l'ultimo fu l'argentino Nuñez nel 1965). 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Perché Carlo Ancelotti è l'unico che può far vincere il Brasile