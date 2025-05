Per sempre recensione | un racconto efficace per una love story che conta davvero

La serie adatta il romanzo omonimo del 1975 conservandone lo spirito maturo e sagace per creare una storia d'amore contemporanea in grado di mischiare tratti universali e specifici con grande sapienza. Seppur con qualche neo, un titolo ottimo per gli amanti del genere. Su Netflix. Le storie d'amore non passano mai di moda perché contengono dei tratti che consentono loro di compiere traversate storiche e geografiche senza vedere intaccata la loro capacità di parlare a tutti. Le storie d'amore uniscono, con buona pace di qualsivoglia barriera, e nel farlo sono incredibilmente economiche, dato che non necessitano di nessuno stravolgimento particolare. Anzi, meno sono toccate e meglio è dato che spesso, quando ci si mette mano, si rischia di particolarizzarle, "ferendo", in qualche modo, la loro universalità. 🔗Leggi su Movieplayer.it

