Per il Bologna di Italiano L’Equipe scomoda Guardiola e Arteta

Vincenzo Italiano ha scritto una nuova pagina nella sua carriera, conquistando la Coppa Italia con il Bologna e dando il via a una stagione di successi. Dopo aver sfiorato il trionfo con la Fiorentina, il tecnico emiliano si afferma tra i più apprezzati in Europa, guadagnandosi il riconoscimento di testate prestigiose come L'Équipe.

Vincendo la Coppa Italia con il Bologna, Vincenzo Italiano ha conquistato il suo primo trofeo nella carriera di allenatore, dopo tre sconfitte in finale sulla panchina della Fiorentina. Oggi il suo è uno dei profili più stimati del momento nel panorama dei tecnici europei. L’Equipe gli ha dedicato un lungo elogio. L’elogio dell’Equipe a Vincenzo Italiano. “L’Atalanta ha fatto da apripista negli ultimi anni e il Bologna sta seguendo le sue orme. Ma se la Dea si è affermata ai vertici del calcio italiano grazie alla continuità in panchina – Gian Piero Gasperini è lì dal 2016 – i rossoblù hanno dovuto reinventarsi al termine della stagione della svolta”, comincia l’Equipe ripercorrendo la storia recente. Thiago Motta è andato alla Juventus (e tutti sappiamo che fine ha fatto), i calciatori migliori hanno preso altre strade, ma Italiano non li ha fatti minimamente rimpiangere. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Per il Bologna di Italiano L’Equipe scomoda Guardiola e Arteta

