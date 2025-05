Per esistere è necessaria la “ Fiducia “ ( 17-08-19 L. 63341 Protezione del Diritto D’Autore ) Di Vincenzo Calafiore 16 Maggio 2025 Udine “Conosci te stesso” è uno dei più celebri e profondi insegnamenti di Socrate, il grande filosofo ateniese. Questa massima, incisa sul tempio di Apollo a Delfi, rappresenta l’essenza del pensiero socratico e il punto di partenza per ogni riflessione filosofica. Socrate credeva fermamente che l’autoconsapevolezza fosse il fondamento per vivere una vita autentica e virtuosa. Ma cosa significa davvero conoscere se stessi? E come possiamo applicare questo insegnamento nella nostra vita quotidiana? Vincenzo Calafiore Faccio una premessa: questo mi è stato suggerito, come mi capita spesso dall’osservazione della società o contesto in cui vivo; si nota una fortissima riduzione della fiducia verso l’altro e un’esponenziale crescita dei disagi che questa comporta. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

