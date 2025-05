La prima denuncia è arrivata dalla dirigente scolastica, la seconda dalle amiche di una delle due sorelle abusate sessualmente dal padre fin da quando erano in prima elementare. Mercoledì 14 maggio l’uomo, un operaio 45enne di origine rumena in carcere per questi fatti da 15 mesi, è stato condannato a 12 anni di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 120mila euro: 50mila per entrambe le figlie e 20mila per la moglie, che si sono costituite parte civile. Un caso difficile, come ha sottolineato nella discussione la pm Letizia Aloisio, perché le due ragazze, oggi di 18 e 17 anni, “hanno fatto fatica a rompere la barriera di protezione nei confronti della famiglia”. I primi abusi risalgono a quando le sorelline avevano circa 6 anni, ma hanno trovato la forza di parlarne per la prima volta solo nel 2021. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Per anni abusa sessualmente delle due figlie minori, operaio condannato a 12 anni