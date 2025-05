Peppa Pig al Santangelo Outlet Village per incontrare i bambini | mascotte e laboratori

Dal 16 al 18 maggio, il Santangelo Outlet Village si trasforma nel mondo incantato di Peppa Pig! I piccoli fan potranno incontrare le adorabili mascotte di Peppa e George, partecipare a divertenti laboratori e vivere un weekend indimenticabile. Non perdere l’opportunità di divertirti con la tua famiglia in un evento gratuito aperto a tutti!

PEPPA PIG IL VIDEOGIOCO ARRIVA PER CONSOLE QUEST’AUTUNNO

Preparati ad accompagnare Peppa Pig nella sua nuova ed emozionante avventura, poiché Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Hasbro, ha annunciato oggi La mia amica Peppa Pig.