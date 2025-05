Firenze, 15 maggio 2025 – Roma, martedì 13 maggio, Piazza della Croce Rossa. Nella sede centrale di Rfi approda una delegazione fiorentina: il governatore della Toscana, Eugenio Giani, in tandem con la sindaca Sara Funaro, più gli assessori alla Mobilità, Andrea Giorgio e all’Urbanistica, Caterina Biti, insieme ai tecnici di Palazzo Vecchio. Due ore di vertice con l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi (ex ad di Anas fino al rimpasto del Mit di qualche mese fa) per suggellare l’intesa sul People Mover. E cioè quella navetta su rotaia, con binario dedicato, che percorrerà avanti e indietro, ogni 10-15 minuti, dal 2029 circa un chilometro con partenza dal binario 1 e 2 di Santa Maria Novella in direzione via Circondaria, dove da un anno già sarà operativa la stazione Belfiore dell’Alta Velocità. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - People mover, l’intesa con Rfi. Via libera al trenino su rotaia a Firenze