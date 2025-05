Penazzi e il Gp della speranza | Saremo all’altezza dei grandi Il futuro? Dobbiamo crederci

Dai Gran premi a porte chiuse del 2020 e 2021 ("Irreali ma romantici") all’appuntamento "diverso da tutti gli altri" di questo fine settimana, che rischia però di essere l’ultimo con la Formula 1. L’assessora Elena Penazzi traccia bilanci e prova a guardare al futuro con ottimismo. "Abbiamo voglia di crederci – avverte la titolare della delega all’Autodromo nella Giunta del sindaco Marco Panieri –. E intanto siamo pronti a vivere al massimo questa gara". Assessora Penazzi, tra poco si torna in pista. Quali le sensazioni alla vigilia del weekend della Formula 1? "C’è grandissimo fermento, più degli anni scorsi. Si percepisce da tutto quello che mettiamo in campo: è visibile lo sforzo che amministrazione e Autodromo stanno facendo per rendere questo appuntamento il migliore possibile non solo a livello locale, ma soprattutto internazionale. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

