Pelle delle mani come mantenerla giovane e proteggerla da caldo freddo e allergie

La pelle delle mani merita attenzione costante per mantenerla giovane e sana. Proteggere questa delicata area dagli agenti esterni, come il caldo, il freddo e le allergie, è fondamentale. Scopri strategie efficaci per curare e difendere le tue mani, senza trascurare le problematiche specifiche come la dermatite da contatto. Una cura quotidiana è la chiave per la salute cutanea.

Attenzione. Dobbiamo avere cura della pelle delle nostre mani, attimo dopo attimo. Senza concentrarci solo su patologie specifiche come la dermatite da contatto, che pure vede entrare in gioco diverse componenti, dai metalli alle materie plastiche fino ai saponi o alle piante. Tra i primi vanno ricordati il nichel, presente in molti monili come anelli o orecchini, il cromo e il cobalto, comuni nell’edilizia. Detersivi, saponi, piante come ad esempio il geranio e addirittura certi farmaci possono, in persone predisposte, dar luogo ai sintomi. Questi, come altre patologie che possono interessare la pelle delle mani, vanno soprattutto prevenute. Con le giuste protezioni. Lo ricordano gli esperti in occasione del Congresso della Società Italiana di Medicina estetica (SIME). Come comportarsi? Ecco i consigli pratici con particolare riferimento a tecniche di ringiovanimento, lotta all’ipersudorazione e ai problemi legati all’esposizione al sole. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pelle delle mani, come mantenerla giovane e proteggerla da caldo, freddo e allergie

Approfondimenti da altre fonti

Perché Pharrell Williams sembra non invecchiare mai? La verità raccontata dalla sua dermatologa

Secondo amica.it: la dottoressa ha svelato i segreti per mantenere una pelle giovane e sana. E in quanto all’alimentazione migliore per la pelle, la dottoressa non ha dubbi e infatti indica la dieta mediterranea ...

Problemi alla pelle delle mani: cause, trattamenti e prevenzione

Da microbiologiaitalia.it: Conoscere le cause dei problemi alla pelle delle mani, i trattamenti e i metodi di prevenzione è fondamentale per mantenere le mani in salute. Le sostanze irritanti come detergenti, saponi aggressivi, ...

Quattro modi per accelerare l'invecchiamento della pelle

Secondo msn.com: «Esporsi eccessivamente ai raggi UV distrugge il collagene e l'elastina della pelle, essenziali per mantenerla giovane e luminosa ... al collo e alle mani, facendoti sembrare più vecchio ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Estate: Proteggi la pelle dalle scottature

Le belle giornate sono arrivate e con loro il sole. Dopo così tanto grigiore invernale, molte persone vogliono riavere una bella pelle color bronzo.