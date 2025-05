peled legami antichi e grande amicizia tra italia e israele

ROMA (ITALPRESS) – Il legame tra Italia e Israele è “ antico ” e caratterizzato da “ comprensione e amicizia”. Così l’ambasciatore d’Israele a Roma, Jonathan Peled, ha commentato i rapporti bilaterali tra i due Stati, in un’intervista a Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, format tv dell’agenzia Italpress. “L’Italia ha riconosciuto Israele nel 1949, ma il rapporto, il legame tra Roma e Gerusalemme è antico”, ha osservato Peled. “Condividiamo non solo gli stessi valori e interessi, ma anche lo stesso Mediterraneo, lo stesso spirito, se vogliamo lo stesso amore per la vita. Quindi c’è una grande comprensione e amicizia tra entrambi i paesi e tra entrambi i popoli”, ha dichiarato Peled aggiungendo che le relazioni sono arricchite anche “da una presenza importante” quando si tratta di affrontare minacce comuni come quelle climatiche. 🔗Leggi su Unlimitednews.it

